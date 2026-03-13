Найскандальніший український боксер Редкач завершив кар'єру за три тижні до поєдинку

Напівсередньоваговик Іван Редкач (24-8-1, 19 КО) повідомив про завершення кар'єри. 40-річний боксер зробив такий крок після поради лікаря.

Про це Іван повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

"Бокс був моїм диханням і моїм життям протягом 34 років. Скільки я себе пам'ятаю, я вірив, що буду битися вічно – що ринг завжди буде моїм домом і моєю сценою. Але сьогодні я отримав важку новину. Мій лікар настійно порадив мені припинити битися, щоб захистити своє здоров'я. Це рішення приносить мені величезний біль. Навіть зараз мені важко повністю прийняти, що я, можливо, ніколи більше не вийду на ринг. Адже бокс для мене ніколи не був просто спортом. Це піт, жертви, дисципліна і характер. Це перемоги, які піднімали мене, і поразки, які робили мене сильнішим. Я знаю, що у мене є шанувальники по всьому світу, які пам'ятають мене як Івана Редкача – El-Terrible". У кожному куточку світу люди впізнають мене, просять фотографії та автографи і виявляють повагу. Це відчуття неможливо описати. Але сьогодні я розумію, що моя кар'єра бійця закінчилася".

Він додав, що не збирається залишати бокс повністю, а сконцентрується на інших справах.

"Тепер моя місія інша. Моя місія – передати все, чого я навчився, наступному поколінню – молодим бійцям і дітям, які потребують дисципліни, характеру і віри в себе. Звичайно, цей момент для мене нелегкий. Мені знадобиться час, підтримка і, можливо, навіть бесіди з психологом, щоб повністю зрозуміти і прийняти цей новий етап мого життя. Але одне я знаю напевно: життя не закінчується після боксу".

Іван висловив подяку багатьом людям, які зіграли важливу роль у його житті.

"Я хочу висловити свою глибоку вдячність моєму промоутеру, Елу Хеймону, який допоміг мені побудувати боксерську кар'єру та дав мені чудові можливості, телевізійні бої та значні гонорари. Завдяки йому я мав шанс битися на великих сценах та створити своє ім'я в боксі. Я також дуже вдячний Сему Вотсону, який завжди був поруч зі мною, підтримуючи, даючи поради та настанови. Він шанована людина в боксі та той, хто завжди допомагав мені на цьому шляху. Я також хотів би подякувати всім моїм тренерам та вчителям, які вкладали в мене свій час, знання та талант – Шейну Мослі, Джеку Мослі, Роберту Гарсії, Маріо Моралесу, Джеймсу Тоні та іншим, хто працював зі мною та ділився своїм досвідом. Кожен з них зробив свій унікальний внесок у мій розвиток – свій стиль, свої знання та свою майстерність. Їхня праця та відданість безцінні для мене".

У кінці зверення боксер подякував рідним і фанатам.

"Дякую моїй родині. Дякую моїм шанувальникам по всьому світу. Ви були зі мною крізь кожну перемогу і кожну поразку.

Тепер моя історія може стати уроком:

Знайте, коли боротися.

Знайте, коли зупинитися.

І завжди рухайтеся вперед з вірою в те, що буде далі".

Його наступним суперником мав бути Келвін Девіс (15-1, 8 KO), який є братом ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кейшона Девіса (14–0, 10 KO). Бій було заплановано на 4 квітня.

Свій останній бій українець провів у вересні 2024 року. Тоді Редкач поступився Хосе Сепеді. Поєдинок достроково завершився у другому раунді. Загалом він переміг лише один раз у своїх останніх п'яти боях.

Зазначимо, що Редкач не раз потрапляв у різні скандали. У нього були конфлікти з Ломаченком, Лапіним, а вже під час повномасштабного вторгнення закликав розділяти спорт і політику.