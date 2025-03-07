Серйозний удар по Нью-Йорку: лідер Нікс зазнав болісної травми у матчі проти Лейкерс Леня
Нью-Йорк Нікс може на тривалий час втратити свою головну зірку в особі Джейлена Брансона, який травмувався під час матчу з Лос-Анджелес Лейкерс (109:113 ОТ).
Про це повідомляє сайт НБА.
Брансон підвернув гомілкостоп за 01:24 до кінця овертайму за рахунку 105:107 на користь ЛАЛ. Розігруючий проривався до кошика, але на ньому сфолив Остін Рівз. Приземлившись на ногу останнього, Джейлен зазнав травми.
28-річний баскетболіст піднявся на ноги за допомоги партнерів по Нікс, закинув обидва штрафні, чим зрівняв рахунок, та залишив майданчик, на який він не повернувся.
У нинішньому сезоні Джейлен Брансон є сьомим у лізі за середньою кількістю набраних очок (26,3) та восьмим – за передачами (7,4).
Незважаючи на поразку, Нью-Йорк залишається третьою командою Сходу, маючи баланс перемог 40-22.
Нагадаємо, що після цього поєдинку ЛеБрон Джеймс обійшов Тіма Данкана в рейтингу гравців з найбільшою кількістю перемог в регулярному сезоні.