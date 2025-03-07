Серйозний удар по Нью-Йорку: лідер Нікс зазнав болісної травми у матчі проти Лейкерс Леня

Нью-Йорк Нікс може на тривалий час втратити свою головну зірку в особі Джейлена Брансона, який травмувався під час матчу з Лос-Анджелес Лейкерс (109:113 ОТ).

Про це повідомляє сайт НБА.

Брансон підвернув гомілкостоп за 01:24 до кінця овертайму за рахунку 105:107 на користь ЛАЛ. Розігруючий проривався до кошика, але на ньому сфолив Остін Рівз. Приземлившись на ногу останнього, Джейлен зазнав травми.

28-річний баскетболіст піднявся на ноги за допомоги партнерів по Нікс, закинув обидва штрафні, чим зрівняв рахунок, та залишив майданчик, на який він не повернувся.

The play that led to Jalen Brunson exiting the Knicks’ game against the Lakers 👀



(via @NBA)pic.twitter.com/VJ6uLyAGrT — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025

У нинішньому сезоні Джейлен Брансон є сьомим у лізі за середньою кількістю набраних очок (26,3) та восьмим – за передачами (7,4).

Незважаючи на поразку, Нью-Йорк залишається третьою командою Сходу, маючи баланс перемог 40-22.

Нагадаємо, що після цього поєдинку ЛеБрон Джеймс обійшов Тіма Данкана в рейтингу гравців з найбільшою кількістю перемог в регулярному сезоні.