Зірка Голден Стейт може пропустити третій матч серії плейоф НБА проти Х'юстона
Зірковий форвард Голден Стейт Джиммі Батлер ризикує пропустити третій матч серії першого раунду плейоф НБА проти Х'юстон Рокетс.
Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.
За підсумками МРТ, у баскетболіста діагностовано глибокий забій сідничного м'яза, а його участь у поєдинку залишається під питанням.
Втім, Батлер уникнув переломів та структурних пошкоджень, а його травму лікарі схарактеризували як "побутову".
Нагадаємо, ушкодження форвард отримав у другому матчі серії з Рокетс. За вісім хвилин, що він встиг провести на паркеті, Джимбо зібрав три очки та два підбирання. У першому поєдинку цих команд гравець набрав 25 очок, 7 підбирань, 6 передач та 5 перехоплень.
Раніше стало відомо, кого НБА визнала кращим клатчевим гравцем минулого регулярного сезону.