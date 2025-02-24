Самопожертва заради успіху: Голден Стейт вивів з обігу номер Ігудали

Минулого вечора відбулася урочиста церемонія, присвячена одній легендарній особі для Голден Стейт Ворріорз, а саме Андре Ігудалі.

Після того, як "воїни" розгромили Даллас (126:102) в межах регулярного сезону НБА, франшиза із Сан-Франциско вивела з обігу дев'ятий номер, під яким виступав Ігудала.

Forever in the rafters. pic.twitter.com/1Upmk9WkxS — Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025

NUMBER 9, ANDRE IGUODALA pic.twitter.com/AnaKqhodqF — Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025

"Нічого з цього не сталося б без вас, фанатів. У нас не було часу на роздуми, Стеф (Каррі), ти змінив світ. Це не те, що можна сказати легко. Ти дійсно змінив гру в баскетбол. Це було прекрасно. Я зрозумів свою роль. Я зрозумів геній Дреймонда (Гріна), геній Клея (Томпсона), геній Кевіна Дюранта. Шон Лівінгстон і я... У нас була унікальна команда, яка розуміла, мала цього дорогоцінного надталановитого вбивцю. Стеф, нічого б цього не сталося без тебе", – сказав Ігудала.

Чотириразовий чемпіон НБА також пригадав часи, коли він доєднався до органцізації ГСВ.

"У мене була можливість допомогти цим хлопцям, коли вони були молодшими, стати самостійними. Але також, я думаю, це рідкість у професійному спорті, коли хлопець, який все ще перебуває у розквіті сил, відходить на задній план, робить це добровільно, щоб допомогти молодим хлопцям. Стеф, це було не так вже й складно – піти з дороги. Це була просто чудова, унікальна ситуація. Насправді забавно, що ти починаєш святкувати це, коли все ще триває. Ці хлопці все ще на майданчику, все ще дуже добре грають".

Andre Iguodala's full jersey retirement speech ⬇️ pic.twitter.com/oq0csKHbSZ — Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025

Андре Ігудала був обраний під загальним дев'ятим піком на Драфті НБА 2004 року командою Філадельфія Севенті Сіксерс. Після восьми років у команді з Міста братської любові та одного сезону в Денвері свінгмен приєднався до Голден Стейт.

За вісім років у складі "воїнів" 41-річний баскетболіст провів 452 матчі (84 у старті), у яких набирав у середньому 6,9 очка, 3,8 підбирання та 3,4 передачі, робивши 1,1 перехоплення та 0,5 блок-шота.

Ігудала допоміг Голден Стейт виграти чотири титули чемпіона НБА (2015, 2017, 2018, 2022). До того ж, він був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії у 2015 році. Будучи "воїном", Андре також одного разу потрапив до першої захисної збірної НБА за підсумками регулярного сезону (2014).

Андре Ігудала став тільки сьомим баскетболістом в історії Ворріорз, чий номер був виведений з обігу. Раніше під дах арени відправилися номери Вілта Чемберлена (13), Тома Мешері (14), Ела Еттлса (16), Кріса Малліна (17), Ріка Беррі (24) та Нейта Термонда (42). А в 2022 році НБА вивела з обігу всіх команд шостий номер, під яким грав Білл Расселл.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе свій останній матч у відборі Євробаскету-2025. Суперником команди Айнарса Багатскіса буде Португалія. Цей поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.