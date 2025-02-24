Україна проведе "товариський" матч з Португалією, який закриє відбір на Євробаскет-2025

У понеділок, 24 лютого, збірна України завершить свій шлях у кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року, на який вона не поїде.

Після нещодавньої поразки від Словенії (71:84) команда Айнарса Багатскіса втратила всі шанси потрапити на чемпіонат Європи, який проходитиме у Латвії, Польщі, Фінляндії та на Кіпрі.

Останнім суперником "синьо-жовтих" буде Португалія, яка за рахунок поразки українців кваліфікувалася на турнір, незважаючи на програш матчу з Ізраїлем (78:84).

Старт поєдинку між Україною та Португалією запланований на 21:00 за київським часом. Трансляція гри пройде на телеканалі XSPORT та його YouTube-каналі.

Чемпіонат Європи з баскетболу – кваліфікація

6 тур, 24 лютого

21:00 Португалія – Україна

Команди провели свою першу зустріч в межах відбору на Євробаскет-2025 практично рівно рік тому: 25 лютого 2024 року підопічні тоді ще Віталія Степановського зазнали несподіваної поразки з рахунком 77:79. Ця невдача стала другою поспіль для українців на груповому етапі.

Рік потому збірна України має найгірший показник у відборі, програвши всі попередні п'ять матчів. Тому майбутня гра з португальцями не матиме жодного турнірного значення.

Нагадаємо, що в останньому матчі відбору ЧЄ-2025 Айнарс Багатскіс не зможе розраховувати на двох гравців.