Юта з Михайлюком програла Портленду, Філадельфія у клатчі здолала Шарлот у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Юти проти Портленда. Гості зі старту вирвались уперед і здобули впевнену перемогу.

У складі господарів Святослав Михайлюк провів на майданчику 18 хвилин. Він набрав шість очок, зробив одне підбирання та віддав три результативні передачі.

Найбільший розгром записав собі в актив Мемфіс, який не залишив шансів Сакраменто. "Гріззліс" залишаються єдиною командою, яка ще не програвала в сезоні.

Також варто відзначити чергову перемогу Філадельфії, яка без травмованого Леброна Джеймса у клатчі змогла дотиснути Шарлот. А Оклахома-Сіті з кадровими проблемами програла Х'юстону.

НБА – регулярний чемпіонат

1 листопада

Юта – Портленд 90:112 (18:27, 24:32, 22:29, 26:24)

Шарлот – Філадельфія 104:109 (37:27, 17:30, 29:20, 21:32)

Нью-Орлеан – Атланта 121:99 (35:18, 28:30, 29:26, 29:25)

Мемфіс – Сакраменто 136:105 (27:21, 39:34, 42:25, 28:25)

Мілуокі – Клівленд 111:136 (25:24, 21:48, 30:37, 35:27)

Сан-Антоніо – Міннесота 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23)

Х'юстон – Оклахома-Сіті 119:98 (35:26, 27:25, 30:24, 27:23)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять матчів.