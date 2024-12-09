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Є речі важливіші за баскетбол: президент ФІБА про можливе повернення Росії та Білорусі до змагань

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 19:07
Є речі важливіші за баскетбол: президент ФІБА про можливе повернення Росії та Білорусі до змагань
Андреас Загліс
fiba.basketball

Президент ФІБА (International Basketball Federation) Андреас Загліс запевнив, що поки що немає причин повертати Росію та Білорусь до міжнародних змагань, але контакти з федераціями цих країн підтримуються.

Його слова цитує сербське видання Sportklub.n1info.rs.

"Щодо цього питання Центральна Рада минулого четверга вирішила продовжити поточний статус до травневого засідання. Ми ведемо постійні і активні переговори з Федерацією баскетболу Росії. Російська Федерація, як і Білорусь, не відсторонена від роботи.

Безсумнівно, ми повинні чекати ширшої геополітичної картини. Як би вам не здавався важливим баскетбол, але, на жаль, у цьому випадку є набагато важливіші теми, які потребують вирішення", – сказав Загліс.

Збірні Росії та Білорусі всіх вікових категорії, а також їхні клуби, були виключені з усіх змагань під егідою ФІБА після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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