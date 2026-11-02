Перша перемога Брукліна в сезоні, успіхи Лейкерс, Голден Стейт і Бостона в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 1 на 2 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Орландо проти Бостона. Гості з 32 очками Джейсона Тейтума здолали "Меджик", продовживши до п'яти зустрічей свою переможну серію.

Перший виграш у сезоні оформив Бруклін, який на виїзді переграв Індіану. Також у результативних протистояннях свої перемоги здобули Голден Стейт і Лейкерс.

НБА – регулярний чемпіонат

2 листопада

Орландо – Бостон 97:108 (23:24, 27:31, 24:22, 23:31)

Індіана – Бруклін 90:98 (19:20, 21:23, 22:28, 28:27)

Голден Стейт – Кліпперс 124:112 (29:37, 34:20, 29:28, 32:27)

Лейкерс – Торонто 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.