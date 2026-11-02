Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Перша перемога Брукліна в сезоні, успіхи Лейкерс, Голден Стейт і Бостона в регулярному чемпіонаті НБА

Денис Іваненко — 2 листопада 2026, 07:34
Перша перемога Брукліна в сезоні, успіхи Лейкерс, Голден Стейт і Бостона в регулярному чемпіонаті НБА
Результати матчів НБА за 2 листопада
Getty Images

У ніч із 1 на 2 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Орландо проти Бостона. Гості з 32 очками Джейсона Тейтума здолали "Меджик", продовживши до п'яти зустрічей свою переможну серію.

Перший виграш у сезоні оформив Бруклін, який на виїзді переграв Індіану. Також у результативних протистояннях свої перемоги здобули Голден Стейт і Лейкерс.

НБА – регулярний чемпіонат
2 листопада

Орландо – Бостон 97:108 (23:24, 27:31, 24:22, 23:31)

Індіана – Бруклін 90:98 (19:20, 21:23, 22:28, 28:27)

Голден Стейт – Кліпперс 124:112 (29:37, 34:20, 29:28, 32:27)

Лейкерс – Торонто 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43)

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.

Читайте також :
Українець Шульга став другим за результативністю у переможному матчі Реала
НБА

НБА

Юта з Михайлюком програла Портленду, Філадельфія у клатчі здолала Шарлот у регулярному чемпіонаті НБА
Чергова втрата: форвард Оклахоми вибув на строк до 10 тижнів
Кушнер фіналізує купівлю Лос-Анджелес Лейкерс – ESPN
Камбек Голден Стейт проти Лейкерс і перемога Філадельфії над Нікс у регулярному чемпіонаті НБА
П'ята поразка поспіль Сакраменто, Атланта обіграла Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини