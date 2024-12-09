Йокич видав історичні виступи, набравши 104 очки за два матчі

Зірка Денвер Наггетс Нікола Йокич вкотре вписав своє ім'я в історію НБА, видавши два надрезультативні виступи.

Про досягнення "Джокера" повідомляє BasketNews.

Минулої ночі у грі з Атлантою (141:111) Йокич набрав 48 очок, 14 підбирань та 8 передач. Днем раніше він зібрав лінію з 56 очок, 16 підбирань на 8 передач.

Таким чином, за 24 години він набрав 104 очки, 30 підбирань та 16 передач.

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Він став лише третім гравцем в історії НБА та першим з 1963 року, якому вдалося набрати 45+ очок, 10+ підбирань та 5+ передач у двох матчах поспіль.

До нього цим відзначилися лише Вілт Чемберлен (1963 рік) та Елджин Бейлор (1961 рік).

Нагадаємо, що Нікола Йокич був дуже незадоволений своїми однноклубниками після того, як Денвер програв Вашингтону. До цієї зустрічі Візардс програли 16 матчів поспіль.