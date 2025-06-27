Без Вембі, Гобера та інших лідерів: Франція оголосила розширену заявку на Євробаскет-2025

Збірна Франції оприлюднила розширену заявку гравців, які готуватимуться до майбутнього чемпіонату Європи 2025 року.

Про це було повідомлено в соцмережах.

Тренерський штаб "Les Bleus" на чолі з Венсаном Колле обрав 18 баскетболістів, серед яких, як і було оголошено раніше, немає Віктора Вембаньями та Руді Гобера. Центрові Сан-Антоніо та Міннесоти відповідно з різних причин пропустять Євробаскет-2025.

Ще одним відсутнім гравцем став захисник Олімпіакоса Еван Фурньє, якого турбують проблеми зі здоров'ям.

У розширеній заявці одного з фаворитів турніру також не знайшлося місця багаторічним лідерам команди Нандо Де Коло та Ніколя Батюму – обидва баскетболісти завершили кар'єру на міжнародному рівні після програного фіналу домашньої Олімпіади-2024.

Розширена заявка Франції на Євробаскет-2025

Ісая Кордіньє (Віртус Болонья);

Білаль Кулібалі (Вашингтон Візардс);

Мусса Діабате (Шарлотт Горнетс);

Усман Дьєнг (Оклахома-Сіті Тандер);

Сільвен Франциско (Жальгіріс);

Надір Хіфі (Париж);

Джейлен Хоард (Маккабі Тель-Авів);

Муаммаду Жайте (Монако);

Матіас Лессор (Панатінаїкос);

Тимоте Луваву-Каббаро (Басконія);

Тео Маледон (АСВЕЛ);

Франк Нтілікіна (Партизан Белград);

Елі Окобо (Монако);

Венсан Пуар'є (Анадолу Ефес);

Заккарі Рісаше (Атланта Хоукс);

Алекс Сарр (Вашингтон Візардс);

Метью Стразель (Монако);

Гершон Ябуселе (Філадельфія Севенті Сіксерс).

Un nouveau chapitre s'ouvre 🇫🇷📖



La liste des Bleus convoqués par Frédéric Fauthoux pour la préparation à l'@EuroBasket ⚔️



Rendez-vous le 24 juillet prochain 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/FalwOADiOP — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 27, 2025

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі з 27 серпня по 14 вересня.

Франція зіграє у групі D разом із господарями турніру Польщею, а також Ісландією, Бельгією, Ізраїлем та Словенією.

Нагадаємо, що на фінальній частині Євробаскету-2025 працюватиме український арбітр.