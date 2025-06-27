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Без Вембі, Гобера та інших лідерів: Франція оголосила розширену заявку на Євробаскет-2025

Олексій Погорелов — 27 червня 2025, 15:42
Віктор Вембаньяма
Віктор Вембаньяма
Getty Images

Збірна Франції оприлюднила розширену заявку гравців, які готуватимуться до майбутнього чемпіонату Європи 2025 року.

Про це було повідомлено в соцмережах.

Тренерський штаб "Les Bleus" на чолі з Венсаном Колле обрав 18 баскетболістів, серед яких, як і було оголошено раніше, немає Віктора Вембаньями та Руді Гобера. Центрові Сан-Антоніо та Міннесоти відповідно з різних причин пропустять Євробаскет-2025.

Ще одним відсутнім гравцем став захисник Олімпіакоса Еван Фурньє, якого турбують проблеми зі здоров'ям.

У розширеній заявці одного з фаворитів турніру також не знайшлося місця багаторічним лідерам команди Нандо Де Коло та Ніколя Батюму – обидва баскетболісти завершили кар'єру на міжнародному рівні після програного фіналу домашньої Олімпіади-2024.

Розширена заявка Франції на Євробаскет-2025

  • Ісая Кордіньє (Віртус Болонья);
  • Білаль Кулібалі (Вашингтон Візардс);
  • Мусса Діабате (Шарлотт Горнетс);
  • Усман Дьєнг (Оклахома-Сіті Тандер);
  • Сільвен Франциско (Жальгіріс);
  • Надір Хіфі (Париж);
  • Джейлен Хоард (Маккабі Тель-Авів);
  • Муаммаду Жайте (Монако);
  • Матіас Лессор (Панатінаїкос);
  • Тимоте Луваву-Каббаро (Басконія);
  • Тео Маледон (АСВЕЛ);
  • Франк Нтілікіна (Партизан Белград);
  • Елі Окобо (Монако);
  • Венсан Пуар'є (Анадолу Ефес);
  • Заккарі Рісаше (Атланта Хоукс);
  • Алекс Сарр (Вашингтон Візардс);
  • Метью Стразель (Монако);
  • Гершон Ябуселе (Філадельфія Севенті Сіксерс).

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі з 27 серпня по 14 вересня.

Франція зіграє у групі D разом із господарями турніру Польщею, а також Ісландією, Бельгією, Ізраїлем та Словенією.

Нагадаємо, що на фінальній частині Євробаскету-2025 працюватиме український арбітр.

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