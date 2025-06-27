Без Вембі, Гобера та інших лідерів: Франція оголосила розширену заявку на Євробаскет-2025
Збірна Франції оприлюднила розширену заявку гравців, які готуватимуться до майбутнього чемпіонату Європи 2025 року.
Про це було повідомлено в соцмережах.
Тренерський штаб "Les Bleus" на чолі з Венсаном Колле обрав 18 баскетболістів, серед яких, як і було оголошено раніше, немає Віктора Вембаньями та Руді Гобера. Центрові Сан-Антоніо та Міннесоти відповідно з різних причин пропустять Євробаскет-2025.
Ще одним відсутнім гравцем став захисник Олімпіакоса Еван Фурньє, якого турбують проблеми зі здоров'ям.
У розширеній заявці одного з фаворитів турніру також не знайшлося місця багаторічним лідерам команди Нандо Де Коло та Ніколя Батюму – обидва баскетболісти завершили кар'єру на міжнародному рівні після програного фіналу домашньої Олімпіади-2024.
Розширена заявка Франції на Євробаскет-2025
- Ісая Кордіньє (Віртус Болонья);
- Білаль Кулібалі (Вашингтон Візардс);
- Мусса Діабате (Шарлотт Горнетс);
- Усман Дьєнг (Оклахома-Сіті Тандер);
- Сільвен Франциско (Жальгіріс);
- Надір Хіфі (Париж);
- Джейлен Хоард (Маккабі Тель-Авів);
- Муаммаду Жайте (Монако);
- Матіас Лессор (Панатінаїкос);
- Тимоте Луваву-Каббаро (Басконія);
- Тео Маледон (АСВЕЛ);
- Франк Нтілікіна (Партизан Белград);
- Елі Окобо (Монако);
- Венсан Пуар'є (Анадолу Ефес);
- Заккарі Рісаше (Атланта Хоукс);
- Алекс Сарр (Вашингтон Візардс);
- Метью Стразель (Монако);
- Гершон Ябуселе (Філадельфія Севенті Сіксерс).
Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі з 27 серпня по 14 вересня.
Франція зіграє у групі D разом із господарями турніру Польщею, а також Ісландією, Бельгією, Ізраїлем та Словенією.
Нагадаємо, що на фінальній частині Євробаскету-2025 працюватиме український арбітр.