Багаторазовий олімпійський чемпіон з дзюдо вирішив балотуватися на виборах президента Франції

Багаторазовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тедді Рінер оголосив про свій намір балотуватися на наступних виборах президента Франції.

Про це повідомляє NBC News.

За словами спортсмена, його наміри абсолютно серйозні й він більше не може мовчки спостерігати, що діється в його країні протягом останніх років.

"Невідповідальним було б мовчати й залишатися стороннім спостерігачем того, що відбувається в нашій країні й що триває вже кілька років".

Титулований дзюдоїст додав, що розуміє суспільний гнів, який наразі присутній у Франції. Він висловив обурення тим фактом, що молодь та старше покоління не бачать свого майбутнього у країні.

"Я чую гнів, який деякі люди віддзеркалюють у своїй риториці з великою долею негативу. Цей гнів виходить від тих, хто вже не має жодних амбіцій чи бажання мислити масштабно. Проте Франція – це велика країна. Вона дозволила мені стати тією людиною, якою я є сьогодні, і дала мені можливість мріяти про велике. Сьогодні саме цього і бракує. Більше немає тих амбіцій, більше немає тієї надії".

На питання, чи буде Рінер дотримуватися лівих, чи правих поглядів у своїй політиці, спортсмен відповів, що його основною метою було об'єднати людей.

Окрім того, Рінер розкрив деталі свого спортивного майбутнього. Раніше дзюдоїст розповідав, що планує виступити на Олімпійських іграх 2028 року. Француз заявив, що з волі народу він таки зможе виступити на майбутній Олімпіаді, якщо це дозволять його обов'язки президента.

Зауважимо, що Тедді Рінер є п'ятиразовим чемпіоном Олімпійських ігор, 11-разовим чемпіоном світу. Окрім того, протягом кар'єри француз 5 разів тріумфував на європейській першості.

Нагадаємо, що Францію охопила хвиля протестів. 17 жовтня у столиці країни розпочалися підпали, напади на продавців магазинів, масове мародерство та інші прояви вандалізму.

Серед причин масового невдоволення фігурують протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання.

Під час протестів було розгромлено та розграбовано штаб-квартиру кіберспортивної організації Vitality у Парижі.