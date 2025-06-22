Чотириразовий кращий захисний гравець НБА пропустить Євробаскет-2025

Центровий Міннесоти Тімбервулвз Руді Гобер не зіграє на майбутньому чемпіонаті Європи 2025 року.

Про це повідомляє L`Equipe.

За інформацією джерела, 32-річний француз вирішив пропустити Євробаскет-2025. Тому збірній Франції доведеться обходитися без рекордсмена НБА за кількістю нагород кращого захисного гравця року – Гобер вигравав цей трофей чотири рази.

Це буде тільки другий раз за кар'єру Руді, коли він пропускає великий міжнародний турнір. До цього бігмен не їздив на Євробаскет-2017.

Варто зазначити, що збірна Франції ще поки не знає, чи зможе виступити на майбутньому турнірі інша зірка НБА Віктор Вембаньяма. Нагадаємо, що після зіркового вікенду НБА у центрового Сан-Антоніо виявили тромб у плечі.

У минулому регулярному сезоні НБА Руді Гобер зіграв 72 матчі, у яких набирав у середньому 12 очок, 10,9 підбирання та 1,4 блок-шота.

У складі збірної Франції Гобер дввічі ставав срібним призером Олімпіади, двічі – бронзовим призером чемпіонату світу, а також вигравав срібло та бронзу чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що Євробаскет 2025 року проходитиме проходитиме з 27 серпня по 14 вересня у Фінляндії, Полщі, Латвії та на Кіпрі. Франція опинилася в одній групі з Ісландією, Словенією, Польщею, Бельгією та Ізраїлем.

Раніше стало відомо, що молодіжна збірна України розгромила Естонію у контрольному матчі.