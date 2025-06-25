Українські арбітри працюватимуть на чемпіонатах Європи

П'ять українських арбітрів категорії ФІБА обрані Європейською баскетбольною федерацією для обслуговування матчів літніх чемпіонатів Європи.

Про це пише ФБУ.

Зокрема, Сергій Защук був обраний до списку арбітрів фінального турніру чоловічого Євробаскету-2025, який відбудеться з 27 серпня по 14 вересня на Кіпрі, у Фінляндії, Польщі та Латвії.

Окрім цього, він працюватиме арбітром на чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні А та чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В.

Вперше по три молодіжних чемпіонати Європи запрошені обслуговувати Євген Нагорний, Олександр Опарін, Денис Поворознюк та Юрій Щербак. Йдеться про Євробаскети-2025 у різних вікових категоріях.

Втім Нагорний отримав травму, яка завадить йому працювати на ЧЄ.

"Такі призначення – це визнання та оцінка виступів попереднього або кількох попередніх сезонів для кожного з арбітрів. Те, що наші судді отримали призначення на стільки важливих турнірів, свідчить про те, що ми рухаємось в правильному напрямку і треба продовжувати працювати", – заявив національний інструктор й арбітр ФІБА Денис Поворознюк.

Раніше було оприлюднено розклад матчів чоловічої збірної України у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.