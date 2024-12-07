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НБА повернеться у Китай уперше з 2019 року

Олексій Погорелов — 7 грудня 2024, 21:47
НБА повернеться у Китай уперше з 2019 року
Адам Сільвер
The Athletic

НБА домовилася про проведення двох передсезонних матчів у Китаї. Це буде перший подібний випадок з 2019 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у жовтні 2025 року у Макао відбудуться два поєдинки між Фініксом та Брукліном.

Ліга не відвідувала Китай протягом останніх п'яти років після твіту тодішнього генерального менеджера Х'юстон Рокетс Деріла Морі, який підтримав протести за свободу в Гонконзі.

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Після цього матчі НБА були зняті з ефіру в країні. Ліга повернулася на телебачення в Китаї лише у 2022 році. Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що ліга втратила сотні мільйонів доларів після інциденту 2019 року.

Цієї осені Сільвер натякнув, що НБА може повернутися до Китаю, який колись був основою його міжнародної стратегії.

Власник Бруклін Нетс Джо Цай народився на Тайвані і є головою Alibaba, китайської компанії електронної комерції. Нетс також були однією з команд у Китаї в 2019 році, коли ліга востаннє проводила там ігри.

Раніше з'явилася інформація, що НБА оштрафувала зірку Бостон Селтікс Джейлена Брауна за суперечливий жест під час матчу проти Мілуокі.

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