Михайлюк допоміг Юті розгромити Портленд, Сакраменто з Ленем обіграв Сан-Антоніо в НБА

У ніч з 6 на 7 грудня відбулися 7 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Сакраменто з українським баскетболістом Олексієм Ленем у складі здобув упевнену перемогу над Сан-Антоніо. Лень провів на майданчику майже 4 хвилини, заробив 2 очки та 1 передачу.

Юта, за яку виступає інший українець у НБА Святослав Михайлюк, також з розгромним рахунком обіграла Портленд. Український гравець відіграв 21 хвилину 29 секунд, зумів заробити 13 очок, 8 підбирань та 4 передачі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 грудня

Філадельфія – Орландо 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)

Аталанта – Лейкерс 134:132 ОТ (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)

Бостон – Мілвокі 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)

Сан-Антоніо – Сакраменто 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)

Чикаго – Індіана 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)

Голден Стейт – Міннесота 90:107 (31:31, 15:25, 26:22, 18:29)

Портленд – Юта 99:141 (17:33, 27:34, 26:35, 29:39)

Напередодні Нікола Йокич оформв 139-й тріпл-дабл у своїй кар'єрі. 29-річний баскетболіст обійшов за цим показником легенду НБА Меджик Джонсона і тепер посідає третє місце рейтингу.