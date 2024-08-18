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Джокер збірної Франції на Олімпійських іграх зацікавив Філадельфію

Руслан Травкін — 18 серпня, 19:18
Джокер збірної Франції на Олімпійських іграх зацікавив Філадельфію
Гершон Ябуселе
Getty Images

Топклуб Східної конференції НБА Філадельфія зацікавилась форвардом збірної Франції Гершоном Ябуселе.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Зараз між Філадельфією та баскетболістом тривають перемовини. Гершон також обговорює із мадридським Реалом викуп контракту.

Ябуселе чудово провів олімпійський турнір у Парижі. Його показники: 14,0 очка, 3,3 підбирання та 1,1 передачі за 23 хвилини на паркеті. Збірна Франції у фіналі програла США. Раніше була інформація, що ним цікавиться Клівленд.

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