Джокер збірної Франції на Олімпійських іграх зацікавив Філадельфію
Гершон Ябуселе
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Топклуб Східної конференції НБА Філадельфія зацікавилась форвардом збірної Франції Гершоном Ябуселе.
Про це пише інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).
Зараз між Філадельфією та баскетболістом тривають перемовини. Гершон також обговорює із мадридським Реалом викуп контракту.
Ябуселе чудово провів олімпійський турнір у Парижі. Його показники: 14,0 очка, 3,3 підбирання та 1,1 передачі за 23 хвилини на паркеті. Збірна Франції у фіналі програла США. Раніше була інформація, що ним цікавиться Клівленд.