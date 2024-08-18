Джокер збірної Франції на Олімпійських іграх зацікавив Філадельфію

Топклуб Східної конференції НБА Філадельфія зацікавилась форвардом збірної Франції Гершоном Ябуселе.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Зараз між Філадельфією та баскетболістом тривають перемовини. Гершон також обговорює із мадридським Реалом викуп контракту.

Just In: France’s Guerschon Yabusele is in serious talks on a deal with the Philadelphia 76ers, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Yabusele is resolving his $2.5 million contract buyout with Real Madrid as he nears NBA return. pic.twitter.com/TRkVDfnLX5 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 18, 2024

Ябуселе чудово провів олімпійський турнір у Парижі. Його показники: 14,0 очка, 3,3 підбирання та 1,1 передачі за 23 хвилини на паркеті. Збірна Франції у фіналі програла США. Раніше була інформація, що ним цікавиться Клівленд.