Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Баскетболіст збірної Франції після вдалого виступу на Олімпійських іграх зацікавив клуб НБА

Руслан Травкін — 13 серпня, 09:22
Баскетболіст збірної Франції після вдалого виступу на Олімпійських іграх зацікавив клуб НБА

Форвард збірної Франції Гершон Ябуселе зацікавив топклуб Східної конференції НБА Клівленд.

Про це повідомляє журналіст Еван Даммарелл з Clutch Points.

Можливості Ябуселе чудово знає наставник Кавальєрс Кенні Аткінсон, який входив до тренерського штабу збірної Франції на Олімпійських іграх-2024.

Гершон чудово провів олімпійський турнір у Парижі. Його показники: 14,0 очка, 3,3 підбирання та 1,1 передачі за 23 хвилини на паркеті.

Ябуселе з 2021 року грає за мадридський Реал. 26-річний форвард з 2017 по 2019 рік виступав за Бостон, але у складі Селтікс зіграв лише 74 матчі.

Клівленд Збірна Франції з баскетболу

Клівленд

Клівленд знайшов собі нового головного тренера
Клівленд звільнив головного тренера
Бостон Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, Даллас переміг Оклахому: результати матчів плей-оф НБА
Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА
Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Даллас поступився Оклахомі: результати матчів плей-оф НБА

Останні новини