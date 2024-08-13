Баскетболіст збірної Франції після вдалого виступу на Олімпійських іграх зацікавив клуб НБА

Форвард збірної Франції Гершон Ябуселе зацікавив топклуб Східної конференції НБА Клівленд.

Про це повідомляє журналіст Еван Даммарелл з Clutch Points.

Можливості Ябуселе чудово знає наставник Кавальєрс Кенні Аткінсон, який входив до тренерського штабу збірної Франції на Олімпійських іграх-2024.

Гершон чудово провів олімпійський турнір у Парижі. Його показники: 14,0 очка, 3,3 підбирання та 1,1 передачі за 23 хвилини на паркеті.

Ябуселе з 2021 року грає за мадридський Реал. 26-річний форвард з 2017 по 2019 рік виступав за Бостон, але у складі Селтікс зіграв лише 74 матчі.