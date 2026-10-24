Форвард Голден Стейт оформив перший в кар'єрі дабл-дабл

Форвард Голден Стейт Ворріорз Яксель Лендеборг вперше у своїй кар'єрі оформив дабл-дабл, але не зміг своїй команді допомогти здобути перемогу.

Американець набрав 18 очок та зібрав 13 підбирань, проте це не допомогло "воїнам" перемогти – колектив програв Мемфісу із рахунком 108:111.

Для Ворріорз ця поразка стала другою поспіль на старті НБА – до цього команда поступилась Лос-Анджелес Лейкерс.

Зазначимо, що Лендеборг лише цього року почав грати за ГСВ, коли його було обрано під 11 номером драфту.

Минулого сезону форвард став чемпіоном NCAA із Мічіганом, за який він в середньому набирав 15.1 очок за матч та віддавав 3.2 передачі, збираючи при цьому 6.8 підбирань.

У наступному матчі Голден Стейт зіграють проти Фінікса – гру заплановано на 25 жовтня о 04:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що в паралельному матчі вечора Лука Дончич зіграв найгірший поєдинок в кар'єрі за кількістю втрат.