Складна перемога Юти Михайлюка, друга поразка поспіль Голден Стейт на старті нового сезону НБА

У ніч із 23-го на 24-те жовтня завершилися 12 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Міннесота та Атланта оформили переконливі перемоги над Орландо та Шарлот відповідно, а от Бостону вдалося втримати переможний рахунок у протистоянні проти Нью-Йорка. Як не старалися гості, які забрали останню чверть (30:24), але наздогнати суперника не вдалося.

Юта мінімально переграла Нью-Орлеан із різницею лише в одне очко. Українець Святослав Михайлюк запам'ятався 3 очками, 4 підбираннями та однією передачею, допомігши господарям здобути дебютну перемогу у новому сезоні НБА-2026/27.

У попередньому поєдинку Юта зазнала поразки від Мемфіс (103:123), який 24 жовтня здолав Голден Стейт. Зірковий Стеф Каррі набрав 24 бали при 13 підбираннях та 6 передачах. Він став третім баскетболістом за результативністю у цьому матчі.

Також перемоги у ніч проти 24 жовтня святкували Лейкерс, Портленд та Г'юстон.

НБА – регулярний чемпіонат

24 жовтня

Мілуокі – Чикаго 125:132 (32:17, 30:44, 42:41, 21:30)

Бостон – Нью-Йорк 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)

Вашингтон – Торонто 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)

Індіана – Даллас 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)

Орландо – Міннесота 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)

Шарлот – Атланта 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)

Маямі – Детройт 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)

Сан-Антоніо – Г'юстон 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29)

Юта – Нью-Орлеан 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)

Голден Стейт – Мемфіс 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)

Лейкерс – Кліпперс 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)

Сакраменто – Портленд 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися ще два матчі нового розіграшу НБА-2026/27.