Претендент на звання "Новачок року" вибув на невизначений термін через розрив меніска
Джаред МакКейн
НБА
Новачок Філадельфії Джаред МакКейн отримав розрив меніска лівого коліна, який потребує операції.
Про цю травму 20-річного захисника повідомляє сайт НБА.
Один з головних претендентів на звання "Новачок року" травмував коліно у матчі проти Індіани (107:121) 14 грудня.
За інформацією джерела, майбутня операція виведе МакКейна з гри на невизначений час.
Випускник Дьюка, якого обрали під загальним 16-м піком на Драфті-2024, є найкращим скорером серед новачків цього сезону, набираючи в середньому 15,3 очка за гру. Він також робив 2,4 підбирання та 2,6 передачі у 23 матчах регулярного сезону.
Нагадаємо, що у поєдинку з Індіаною також травмувався лідер Севенті Сіксерс Джоел Ембіід, у якого діагностували перелом кістки обличчя.