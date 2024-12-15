Претендент на звання "Новачок року" вибув на невизначений термін через розрив меніска

Новачок Філадельфії Джаред МакКейн отримав розрив меніска лівого коліна, який потребує операції.

Про цю травму 20-річного захисника повідомляє сайт НБА.

Один з головних претендентів на звання "Новачок року" травмував коліно у матчі проти Індіани (107:121) 14 грудня.

За інформацією джерела, майбутня операція виведе МакКейна з гри на невизначений час.

Випускник Дьюка, якого обрали під загальним 16-м піком на Драфті-2024, є найкращим скорером серед новачків цього сезону, набираючи в середньому 15,3 очка за гру. Він також робив 2,4 підбирання та 2,6 передачі у 23 матчах регулярного сезону.

Нагадаємо, що у поєдинку з Індіаною також травмувався лідер Севенті Сіксерс Джоел Ембіід, у якого діагностували перелом кістки обличчя.