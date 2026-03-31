Побив суперника й облаяв арбітра: ФБУ дискваліфікувала гравця на два роки

Директорат Федерації баскетболу України дискваліфікував на два роки гравця КДЮСШ Маяк-Оболонь Олеся Кошового за бійку під час матчу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Під час матчу серед команд юнаків 2012 року народження Кошовий завдавав ударів руками та ногами баскетболісту БК Ужгород та нецензурно висловлювався у бік арбітра матчу.

Директорат ФБУ дискваліфікував Кошового з 31 березня 2026-го по 1 вересня 2028 року. Дане рішення поширюється на всі змагання з баскетболу та баскетболу 3х3 (Всеукраїнського, обласного, міського та районного рівня включно зі змаганнями серед школярів та студентів).

Також на 30 тисяч гривень був оштрафований КДЮСШ Маяк Оболоні. У разі, якщо штраф не буде сплачений до 1 вересня, то всі команди клубу КДЮСШ Маяк Оболоні не будуть допущені до участі у чемпіонаті України.

Раніше повідомлялося, що в Італії юний футболіст накинувся на арбітра після вилучення.