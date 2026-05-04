Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на літній сезон

Новий головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній визначився зі складом команди на підготовчий збір до літнього сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Підготовка триватиме з 6 травня по 30 травня. Команда готуватиметься до старту міжнародного сезону у Ризі та Каунасі.

На першому етапі підготовки працюватимуть шість гравчинь, а на другому зборі до команди приєднається Катерина Коваль.

Склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3

Міріам Уро-Ніле

Кристина Філевич

Анжеліка Ляшко

Вероніка Космач

Віра Грималюк

Карина Панчук

Катерина Коваль

На початку літа підопічних Чернія чекатиме перший серйозний виклик – чемпіонат світу, який проходитиме з 1 по 7 червня у Варшаві. Українська команда вдруге поспіль зіграє на турнірі. "Синьо-жовті" виступатимуть у групі D, де зустрінуться зі збірними Франції, Канади, Японії та Литви.

Потім збірна України виступить у серії турнірів Жіночої серії 3х3. Перший з трьох етапів пройде у Відні з 12 по 14 червня.

Після цього "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації на чемпіонат Європи в Бухаресті. Ці матчі заплановані на 16–17 червня. У разі успішного відбору українки зіграють на континентальному турнірі, який відбудеться 11–13 вересня.