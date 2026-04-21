Колишній тренер Будівельника очолив жіночу збірну України 3х3

Федерація баскетболу України затвердила тренерський штаб національної жіночої збірної з баскетболу 3х3 на сезон 2026 року.

Головним тренером команди призначено Віталія Чернія. Його асистентами стали Ярослав Ковальов та Роман Вірастюк, інформує пресслужба ФБУ.

У сезоні-2025/26 Черній привів до титулу чемпіонок України жіночий склад київського Будівельника.

Понад десять років тому він очолював чоловічий склад Будівельника, з яким вигравав Кубок України 2015 року. Також у тренерському доробку Чернія – робота з Прометеєм, БК Київ та Миколаєвом, який під його керівництвом досягав стадії півфіналу Суперліги.

На міжнародній арені Черній працював у литовському Лієткабелісі, де працював асистентом і виконував обов'язки головного тренера під час виступів команди у Єврокубку.

У збірній України Черній працював головним тренером, а також асистентом Євгена Мурзіна.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на чемпіонаті світу, який пройде у Варшаві (Польща) з 1 по 7 червня. Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви.