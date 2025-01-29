Визначилася заявка збірної України на останні матчі відбору Євробаскету-2025

Федерація баскетболу України оприлюднила розширену заявку збірної України на останні два матчі відбору Євробаскету 2025 року.

Список з 16 баскетболістів був опублікований на сайті ФБУ.

Тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з гравцями, які представлятимуть Україну на міжнародній арені.

Заявка збірної України на матчі відбору Євробаскету-2025

Захисники

Олександр Ковляр (Літкабеліс, Литва);

Віталій Зотов (Йонава, Литва);

Денис Лукашов (Пея, Косово);

Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія);

Михайло Бублик (Кривбас, Україна).

Форварди

Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія);

Олександр Липовий (Колосос, Греція);

Володимир Конєв (Дніпро, Україна);

Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина);

Богдан Близнюк (Йонава, Литва);

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан);

В’ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія);

Данііл Сипало (Дніпро, Україна).

Центрові

Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія);

Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія);

Максим Кличко (Монако, Франція).

ФБУ

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Нагадаємо, що збірна України в останніх двох турах групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025 зустрінеться зі Словенією (21 лютого, 17:30) та Португалією (24 лютого, 21:00).

На даний момент українська команда посідає останнє місце групи А, програвши всі попередні чотири матчі. І, незважаючи на це, Україна все ще має шанси на вихід до фінальної стадії турніру.

Раніше стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу Айнарса Багатскіса, який повернувся на посаду головного тренера збірної України.