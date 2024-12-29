Багатскіс вдруге очолив збірну України

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс повернеться на посаду головного тренера збірної України з баскетболу.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Багатскіс очолював національну команду з 2019 по 2023 рік. Під керівництвом латвійця збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022, а також дійшла до плейоф турніру, посівши 11 місце.

За період роботи Багатскіс в команді українці здобули 13 перемог у 24 офіційних поєдинках, зазнавши 11 поразок.

Нагадаємо, з посади головного тренера був звільнений Віталій Степановський, під керівництвом якого збірна виграла всього два матчі з восьми.

Головним аргументом для звільнення тренера стали чотири поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.

Завершальні матчі кваліфікації Євробаскету-2025 збірна України зіграє проти Словенії та Португалії.