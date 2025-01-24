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Визначився штаб чоловічої збірної України на наступне вікно відбору на Євробаскет-2025

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 16:17
Визначився штаб чоловічої збірної України на наступне вікно відбору на Євробаскет-2025
ФБУ

Напередодні заключного ігрового вікна відбіркового турніру на Євробаскет головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс визначився із тренерським штабом національної команди.

За інформацією Федерації баскетболу України, до нього увійшли асистенти головного тренера Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, а також тренер із фізичної підготовки Олександр Томаревський.

Нагадаємо, в лютому чоловіча збірна України зіграє заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2025. Наша національна команда в номінально домашній грі в Ризі 21 лютого протистоятиме збірній Словенії, а 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

Відповідно до формату кваліфікації Євробаскету-2025, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Україна зберігає шанси зіграти наступного літа на чемпіонаті Європи: для цього в лютому потрібно вигравати дві гри, що залишились, а збірна Ізраїлю, в свою чергу, має перемогти в матчі з Португалією.

Раніше новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів, що його контракт з Федерацією баскетболу України розрахований до 2027 року.

Збірна України з баскетболу Євробаскет-2025 Айнарс Багатскіс

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