У найкращого гравця лютого в НБА діагностували колапс легені

Розігруючому Детройт Пістонс Кейду Каннінгему діагностували колапс легені (пневмоторакс).

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, лідер Детройта вибув на тривалий термін. Про дату повернення на майданчик стане відомо згодом.

Напередодні Каннінгем не зміг дограти поєдинок регулярного чемпіонату НБА проти Вашингтона (130:117). Американський баскетболіст покинув майданчик у середині першої чверті через біль у спині. До завершення поєдинку 24-річний спортсмен так і не повернувся в гру.

У лютому Кейда визнали найкращим гравцем місяця в НБА. У середньому лідер Детройта набирав 24,5 очка, робив 9,9 передач та 5,6 підборів за гру. Справжнім бенефісом Кеннінгема став матч з Нью-Йорк Нікс, де він набрав 42 очка, зробив 13 передач та здобув 8 підборів.

У поточному сезоні Кейд зіграв 61 поєдинок. Лідер Детройта станом на середину березня входив у топ-5 претендентів на звання MVP сезону.

Зазначимо, що наразі Детройт лідирує у Східній конференції з показником 49-19.

