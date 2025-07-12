Збірна України програла у другому матчі Жіночої серії 3х3, однак вийшла у чвертьфінал

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 провела свій другий матч на етапі Жіночої серії в Бухаресті, Румунія.

"Синьо-жовті" з рахунком 20:21 зазнали поразки від Азербайджану.

Попри такий результат, наша команда не опустилася нижче 2-го місця та вийшла у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, у стартовому поєдинку українська збірна перемогла Сінгапур.

Жіноча серія 3х3

Група С, 12 липня

Україна – Азербайджан 20:21

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала прикрої поразки від Німеччини на Євробаскеті-2025 U-20.