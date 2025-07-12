Збірна України програла у другому матчі Жіночої серії 3х3, однак вийшла у чвертьфінал
ФБУ
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 провела свій другий матч на етапі Жіночої серії в Бухаресті, Румунія.
"Синьо-жовті" з рахунком 20:21 зазнали поразки від Азербайджану.
Попри такий результат, наша команда не опустилася нижче 2-го місця та вийшла у чвертьфінал турніру.
Нагадаємо, у стартовому поєдинку українська збірна перемогла Сінгапур.
Жіноча серія 3х3
Група С, 12 липня
Україна – Азербайджан 20:21
Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала прикрої поразки від Німеччини на Євробаскеті-2025 U-20.