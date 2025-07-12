Збірна України з перемоги стартувала на етапі Жіночої серії 3х3

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги на етапі Жіночої серії в Бухаресті, Румунія.

Як повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України, "синьо-жовті" з рахунком 21:13 перемогли збірну Сінгапуру.

Найрезультативнішою в складі української збірної стала Анжеліка Ляшко, яка, зокрема реалізувавши два двоочкових кидки, набрала в цьому матчі 9 очок.

У другій грі групового раунду українська збірна зіграє проти Азербайджану. Матч відбудеться о 20:15.

Жіноча серія 3х3

Група С, 12 липня

Сінгапур – Україна 13:21

Україна: Ляшко 9, Юркевічус 6, Дубнюк 4, Космач 2

Раніше жіноча збірна України U-18 поступилася команді Румунії (57:66) в матчі за 13-16 місця на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В.