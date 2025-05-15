Лідер Міннесоти повторив досягнення Джеймса, Браянта та Гарнетта

Ентоні Едвардс набрав 22 очки у п'ятій грі другого раунду плейоф НБА проти Голден Стейт, що дозволило йому перетнути позначку в 1000 набраних очок у іграх на виліт.

Тімбвервулвз здобули перемогу з рахунком 121:110.

Він став лише другим гравцем франшизи, який набрав 1000 очок у постсезоні. Першим був Кевін Гарнетт. Форвард виступав за Тімбервулвз з 1995 до 2007 року.

1,000 CAREER PLAYOFF POINTS FOR ANTHONY EDWARDS 🔥



He joins Kevin Garnett as the only Minnesota Timberwolves to score 1,000+ postseason points in franchise history 👏 pic.twitter.com/LXfjgRBylc — ESPN (@espn) May 15, 2025

Ентоні став лише шостим гравцем, який досягнув такої кількості набраних очок у плейоф до настання 24-річного віку. Також це вдавалося Кобі Браянту, Тоні Паркеру, Леброну Джеймсу, Кевіну Дюранту та Джейсону Тейтому.

Anthony Edwards is just the SIXTH player in NBA history to score 1K playoff points before the age of 24, joining:



Kobe Bryant

Tony Parker

LeBron James

Kevin Durant

Jayson Tatum pic.twitter.com/Lu84B2yu6E — NBA (@NBA) May 15, 2025

Раніше стало відомо, що збирається робити Даллас зі своїм першим піком драфту 2025 року.