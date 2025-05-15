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Лідер Міннесоти повторив досягнення Джеймса, Браянта та Гарнетта

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 07:50
Лідер Міннесоти повторив досягнення Джеймса, Браянта та Гарнетта
Ентоні Едвардс
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Ентоні Едвардс набрав 22 очки у п'ятій грі другого раунду плейоф НБА проти Голден Стейт, що дозволило йому перетнути позначку в 1000 набраних очок у іграх на виліт.

Тімбвервулвз здобули перемогу з рахунком 121:110.

Він став лише другим гравцем франшизи, який набрав 1000 очок у постсезоні. Першим був Кевін Гарнетт. Форвард виступав за Тімбервулвз з 1995 до 2007 року.

Ентоні став лише шостим гравцем, який досягнув такої кількості набраних очок у плейоф до настання 24-річного віку. Також це вдавалося Кобі Браянту, Тоні Паркеру, Леброну Джеймсу, Кевіну Дюранту та Джейсону Тейтому.

Раніше стало відомо, що збирається робити Даллас зі своїм першим піком драфту 2025 року.

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