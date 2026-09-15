Гравець НБА назвав найвидатнішого розігруючого всіх часів

Захисник Нового Орлеана Деджонте Мюррей розповів, кого вважає найкращим розігруючим усіх часів.

Його слова передає Clutch Points.

29-річний американець виділив Рассела Вестбрука. Він пояснив, що робило зіркового баскетболіста унікальним.

"Його працьовитість та пристрасть до гри викликають величезну повагу. Саме так і треба грати в баскетбол. Він завжди викладався на максимум на обох половинах майданчика. І ніяких друзів, доки гра не закінчиться. Саме за це я його так поважаю. А що стосується моєї думки про те, що він – найвидатніший розігруючий усіх часів, то справа не лише у статистиці.

Я не просто людина, яка орієнтується на цифри. Насправді я суджу з того, що бачу на власні очі. Я обожнюю дивитися баскетбол і мав щастя грати проти нього. Я обожнюю Меджіка Джонсона, Джона Стоктона, Айзейю Томаса та інших легенд старої школи. Але те, ким був Расс і що він зробив як на майданчику, так і за його межами, – це щось, що вже неможливо повторити чи вигадати", – заявив Мюррей.