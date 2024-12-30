На матчі Х'юстон – Маямі сталась масова бійка
Тайлер Хірро
NBACentral
В матчі регулярного чемпіонату НБА між Х'юстон Рокетс та Маямі Хіт сталась масова бійка, за підсумками якого отримали видалення як гравці, так і тренери команд.
Про це повідомляє NBACentral.
Амен Томпсон з Рокетс брутально повалив на паркет захисника суперників Тайлера Хірро. У відповідь на це розігруючий Маямі Ренні Розір накинувся на захисника Х'юстона. До бійки також приєднався і Джейлен Грін.
До бійки приєднались інші гравці та тренери команд. Разом із чотирма гравцями видалення отримали головний тренер Рокетс Іме Удока, а також його асистент Бен Салліван.
Поєдинок завершився із рахунком 100:104 на користь Маямі.
Зазначимо, що в інших матчах Міннесота переграла Сан-Антоніо, а Босток Селтікс поступився Індіані.