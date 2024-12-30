Атланта переграла Торонто, Бостон програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 29 на 30 грудня відбулось декілька матчів регулярного чемпіонату НБА-2024/25.

Бостон Селтікс в домашньому матчі поступився Індіані. Звання найрезультативнішого баскетболіста матчу розділили представники двох команд – Браун та Хелібертон набрали по 31 очку.

Окрім того, Маямі у важкому матчі здолало Х'юстон. Попри камбек гостів у заключній чверті, Хіт змогли втримати потрібний результат.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

30 грудня

Бостон – Індіана 114:123 (29:27, 29:38, 33:33, 23:25)

Торонто – Атланта 107:136 (25:35, 33:29, 24:40, 25:32)

Оклахома – Мемфіс 130 – 106 (34:31, 42:19, 26:24, 28:32)

Х'юстон – Маямі 100:104 (27:31, 23:22, 32:28, 18:23)

Міннесота – Сан-Антоніо 112: 110 (25:33, 32:12, 25:37, 30:28)

Орландо – Бруклін 102:101 (21:27, 22:34, 25:22, 34:18)

Зазначимо, що у минулому ігровому дні Сакраменто із Ленем поступився Лейкерс, а неймовірні 46 очок Ірвінга не врятували Даллас від поразки.