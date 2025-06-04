ЛеБрон та Каррі проти Йокича та Янніса: НБА визначилася з новим форматом проведення Матчу всіх зірок

Комісар НБА Адам Сільвер підтвердив, що ліга ухвалила рішення про чергову зміну формату головної події зіркового вікенду.

Про це він розповів в етері програми "Breakfast Ball".

Ще у березні Сільвер повідомив, що формат мінітурніру, який дебютував цього року, не залишиться в наступному сезоні. Він оголосив, що вболівальники стежитимуть за поєдинком збірної США проти збірної Світу.

НБА сподобався досвід НХЛ з її Турніром чотирьох націй, який дебютував цього року замість традиційного зіркового вікенду.

"Наступного року НБА переїжджає на NBC. І так співпало, що зірковий вікенд проходитиме під час Зимових Олімпійських ігор. Тож який кращий час, щоб показати гру США проти Світу? Я ще не зовсім впевнений, яким буде формат, але очевидно, що ми приділили багато уваги тому, що зробила НХЛ, яка мала величезний успіх", – сказав Сільвер.

Нагадаємо, що один з клубів НБА провів ребрендінг: з наступного сезону франшиза виступатиме з новим логотипом та в новій формі.

Раніше стало відомо, що Фінікс Санз призначили на посаду головного тренера людину без досвіду самостійної роботи.