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Мені це дійсно подобається: ексфорвард Оклахоми порівняв НБА та Євролігу

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 12:40
Мені це дійсно подобається: ексфорвард Оклахоми порівняв НБА та Євролігу
Андре Робертсон
gigantes.com

Колишній форвард Оклахоми Андре Робертсон порівняв свої виступи у НБА та у Євролізі за АСВЕЛ.

Слова баскетболіста наводить Basket News.

"Вболівальники більш пристрасні. Я можу сидіти тут з вами і відверто про це сказати.

За таких фанів можна грати кожну ніч і це легше, ніж у НБА. Мені це дуже подобається.

Зараз я ще намагаюсь освоїтись, розібратись в команді. Хлопці мені дуже допомагають та полегшують гру", – розповів Робертсон.

Зазначимо, що форвард мав підписати контракт з Шоле, але Андре в останній момент перехопив інший французький клуб – АСВЕЛ.

За підсумками першого кола команда розмістилась на 13 місці у турнірній таблиці Євроліги.

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Нагадаємо, раніше колишній клуб Робертсона продовжив контракт зі своїм захисником.

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