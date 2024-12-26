Мені це дійсно подобається: ексфорвард Оклахоми порівняв НБА та Євролігу

Колишній форвард Оклахоми Андре Робертсон порівняв свої виступи у НБА та у Євролізі за АСВЕЛ.

Слова баскетболіста наводить Basket News.

"Вболівальники більш пристрасні. Я можу сидіти тут з вами і відверто про це сказати.

За таких фанів можна грати кожну ніч і це легше, ніж у НБА. Мені це дуже подобається.

Зараз я ще намагаюсь освоїтись, розібратись в команді. Хлопці мені дуже допомагають та полегшують гру", – розповів Робертсон.