Мені це дійсно подобається: ексфорвард Оклахоми порівняв НБА та Євролігу
Андре Робертсон
gigantes.com
Колишній форвард Оклахоми Андре Робертсон порівняв свої виступи у НБА та у Євролізі за АСВЕЛ.
Слова баскетболіста наводить Basket News.
"Вболівальники більш пристрасні. Я можу сидіти тут з вами і відверто про це сказати.
За таких фанів можна грати кожну ніч і це легше, ніж у НБА. Мені це дуже подобається.
Зараз я ще намагаюсь освоїтись, розібратись в команді. Хлопці мені дуже допомагають та полегшують гру", – розповів Робертсон.
Зазначимо, що форвард мав підписати контракт з Шоле, але Андре в останній момент перехопив інший французький клуб – АСВЕЛ.
За підсумками першого кола команда розмістилась на 13 місці у турнірній таблиці Євроліги.
Нагадаємо, раніше колишній клуб Робертсона продовжив контракт зі своїм захисником.