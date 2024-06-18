Голідей — перший гравець в історії НБА за унікальним показником

Захисник Бостона Джру Голідей став першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, який виграв два чемпіонства з різними командами у дебютних сезонах.

Про це повідомляє НБА.

Гравець ставав чемпіоном ліги з Бостоном цього року та з Мілвокі у 2021-му.

Jrue Holiday is the only player in NBA history to win a championship in his first season with two separate franchises (min. 30 MPG in playoffs).



🏆 2020-21 with Milwaukee

🏆 2023-24 with Boston pic.twitter.com/YcbvzmEAMI — NBA (@NBA) June 18, 2024

Раніше ми повідомляли, що його одноклубник Джейлен Браун став найкращим гравцем цьогорічного фіналу.

Зазначимо, що Бостон виграв 17-те чемпіонство в історії клубу та встановив новий рекорд НБА за цим показником. У Лос-Анджелес Лейкерс 16 трофеїв.