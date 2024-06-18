Голідей — перший гравець в історії НБА за унікальним показником
Захисник Бостона Джру Голідей став першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, який виграв два чемпіонства з різними командами у дебютних сезонах.
Про це повідомляє НБА.
Гравець ставав чемпіоном ліги з Бостоном цього року та з Мілвокі у 2021-му.
Раніше ми повідомляли, що його одноклубник Джейлен Браун став найкращим гравцем цьогорічного фіналу.
Зазначимо, що Бостон виграв 17-те чемпіонство в історії клубу та встановив новий рекорд НБА за цим показником. У Лос-Анджелес Лейкерс 16 трофеїв.