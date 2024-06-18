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Браун став MVP фіналу НБА

Владислав Уткін — 18 червня, 08:04
Браун став MVP фіналу НБА

Захисник Бостона Джейлен Браун був визнаний найкращим гравцем фінальної серії НБА сезону-2023/24, в якій Селтікс здолали Даллас з рахунком 4:1.

Браун став найрезультативнішим гравцем одного з п'яти фінальних матчів. Загалом, гравець у середньому набирав 20,8 очка, 5,4 підбирання та 5 передач у поєдинках серії.

Нагадаємо, Джейлен також ставав MVP фіналу Східної конференції НБА.

Зазначимо, що Бостон виграв 17-те чемпіонство в історії клубу та встановив новий рекорд НБА за цим показником. У Лос-Анджелес Лейкерс 16 трофеїв.

NBA Бостон Селтікс Джейлен Браун

Джейлен Браун

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