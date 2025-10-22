Я маю зобов'язання перед баскетболом, – Джордан дебютував на ТБ у новій ролі

Найвеличніший гравець в історії баскетболу Майкл Джордан дебютував у якості спеціального учасника каналу NBC Sports, який повернувся до трансляцій матчів НБА.

Про це повідомляє ESPN.

У ніч на сьогодні, 22 жовтня, розпочався новий регулярний сезон НБА, разом із яким розпочалися виконуватися обов'язки Джордана на ТБ. Повідомляється, що на NBC протягом усієї кампанії виходитиме серіал під назвою "MJ: Insights to Excellence", у якому Ем Джей буде ділитися думками та баченням щодо сучасного баскетболу.

Перший епізод вийшов під час великої перерви матчу Оклахома – Х'юстон (125:124 2ОТ).

"Я маю зобов'язання перед баскетболом... як баскетболіст повинен бути здатним передавати повідомлення про успіх і відданість баскетболу. Я б хотів прийняти чарівну пігулку, одягти шорти і вийти сьогодні грати в баскетбол, бо це те, ким я є. Такий тип змагань, така конкуренція – це те, заради чого я живу, і я сумую за цим. Я сумую за цим аспектом гри в баскетбол, за можливістю кинути виклик собі в тому, що люди вважають великим баскетболом. Але для мене краще сидіти тут і розмовляти з вами, ніж порвати ахіллове сухожилля і на деякий час опинитися в інвалідному візку", – сказав Джордан.

“We have an obligation to pay it forward. That’s part of what this is all about.”



Watch Michael Jordan’s first conversation with Mike Tirico in the first edition of MJ: Insights To Excellence. pic.twitter.com/7tfzGm6SpM — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 22, 2025

У травні цього року стало відомо про приєднання Майкла Джордана до телеканалу NBC, який транслюватиме НБА протягом наступних 11 років.

Нагадаємо, що зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич повторив досягнення Джордана у матчі-відкритті сезону НБА.