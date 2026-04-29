Леброн – про порівняння з Майклом Джорданом: Ми обоє геніальні

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував порівняння його з ексгравцем Чикаго Буллз та Вашингтон Візардз Майклом Джорданом, заявивши, що вони обидва геніальні баскетболісти.

Його слова передає ESPN.

"Сподіваюся, я хоча б зробив його гордим, одягнувши цей номер 23. Я ніколи не порівнював себе з Майклом Джорданом, бо наші стилі гри абсолютно різні. Я все життя грав на позиції "пойнт-форвард" або "форвард-пойнт". Я завжди шукав можливість віддати пас. А Майкл Джордан, так би мовити, шукав можливість кинути. Ні, не "так би мовити" – він дійсно шукав можливість кинути.

Є багато речей, у яких я б сказав, що моя гра значно відрізняється від його і трохи краща, але, чорт забирай, він був клято геніальний. Ми обоє геніальні. Ми обоє геніальні баскетболісти".

Леброн розповів про аспекти гри "літаючого" Джордана, якими він захоплюється.

"Є багато речей, які MJ робив краще за мене, і я думаю, що є деякі речі, які я роблю краще за нього. Так вже влаштована гра. Я вважаю себе унікальним гравцем. З огляду на те, як я граю, я – єдиний у своєму роді. І Майкл Джордан теж. Чорт забирай, неймовірний баскетболіст. Його кидки з середньої дистанції були просто неймовірними. Він робив так багато речей на найвищому рівні. Я виріс, аналізуючи все, що він робив, як він міг зайняти свою позицію і піднятися над усіма".

Нагадаємо, напередодні Леброн Джеймс повторив рекорд НБА за кількістю проведених плейоф та став першим гравцем в історії ліги, який зіграв на цій стадії турніру разом зі своїм сином.