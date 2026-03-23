Це неймовірне відчуття: зірка НБА перевершив бомбардирське досягнення Джордана

Форвард Г'юстона Кевін Дюрант напередодні в матчі НБА проти Маямі (123:122) набрав 27 очок, завдяки чому увірвався у п'ятірку найкращих бомбардирів ліги за всю історію.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Після цієї гри на рахунку американського баскетболіста 32 294 очки. За цим показником він випередив легендарного Майкла Джордана.

Наступним у топі є Кобі Браянт, а пальму першості утримує Леброн Джеймс. Після встановлення свого досягнення 37-річний Кевін Дюрант заявив, що пишається цим і не збирається зупинятись.

"Мені ще є куди рухатися. Але це неймовірне відчуття – бути серед найвидатніших. Багато з цих гравців надихали мене працювати над своєю грою та допомагати команді. Я поважаю всіх цих гравців, яких обійшов і до яких наблизився, але Джордан – це окремий світ, галактика, всесвіт. Я дуже вдячний", – сказав баскетболіст.

Congrats to @KDTrey5 of the @HoustonRockets for moving into 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/4vtDM0f1YN — NBA (@NBA) March 22, 2026

Зазначимо, що Майкл Джордан завершив кар'єру у 2003 році.