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Легендарний Джордан стане спеціальним кореспондентом на матчах НБА

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 10:32
Легендарний Джордан стане спеціальним кореспондентом на матчах НБА
Майкл Джордан
Instagram

Один з найкращих баскетболістів в історії НБА Майкл Джордан працюватиме на телеканалі як спеціальний кореспондент матчів чемпіонату.

Про це повідомляє ESPN.

"Легендарне поповнення нашої команди. Ми раді вітати Майкла Джордана як спеціального кореспондента матчів ліги на NBC та Peacock", – йдеться в оголошенні телеканалу.

Зазначимо, що NBC підписали контракт з НБА на 11 років, яке набуває чинності від початку сезону-2025/26, але строк співпраці Джордана з ТК наразі невідомий.

Легендарний гравець дебютував у НБА в 1984 році у складі Чикаго Буллз, де грав до 1998 року з перервою на два сезони.

Остаточно Джордан завершив кар'єру у 2003 році, відігравши два роки за Вашингтон Візардз.

Раніше повідомлялось, що першу ігрову майку видатного баскетболіста продали на аукціоні за божевільну суму.


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