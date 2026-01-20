Українська правда
Зірка Голден Стейт достроково завершив сезон через важку травму

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 12:11
Зірка Голден Стейт достроково завершив сезон через важку травму
Джиммі Батлер
Голден Стейт Ворріорз

Форвард Голден Стейт Джиммі Батлер більше не зіграє у поточному сезоні НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий баскетболіст травмував коліно в матчі проти Маямі (135:112) за 7:41 хвилин до завершення поєдинку. 36-річний гравець невдало приземлився на паркет та схопився за праве коліно.

Батлер залишив межі майданчика за допомогою одноклубників. За інформацією джерела, баскетболіст зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Терміни відновлення стануть відомі згодом. Проте до завершення сезону на повернення зіркового форварда не варто очікувати.

У матчі проти Маямі Батлер зіграв 21 хвилину, набрав 17 очок, 3 підбирання та 4 передачі. Цього сезону американець провів 37 поєдинків, набираючи 20,1 очка, 5,6 підбирання та 4,9 передачі.

У турнірній таблиці Західної конференції Голден Стейт йде на 8-й позиції.

Раніше повідомлялося, що форвард Оклахома-Сіті Тандер Джейлен Вільямс отримав розтягнення підколінного сухожилля правої ноги та вибув на кілька тижнів.

