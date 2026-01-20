Форвард Оклахоми вибув на кілька тижнів через травму

Форвард Оклахома-Сіті Тандер Джейлен Вільямс отримав розтягнення підколінного сухожилля правої ноги і його стан буде повторно оцінено за "кілька тижнів".

Про це повідомляє ESPN.

Травму баскетболіст зазнав у другій чверті суботнього матчу проти Маямі (120:122), коли відчув біль у стегні та був змушений достроково залишити майданчик.

Вільямс, який минулого сезону вперше став учасником Матчу всіх зірок та потрапив до символічних збірних ліги, у поточній кампанії набирає в середньому 16,8 очка, 4,8 підбирання та 5,6 передачі за гру.

Очікується, що за відсутності Джейлена більше ігрового часу отримає захисник Аджай Мітчелл. Другорічний гравець цього сезону демонструє впевнену гру, виходячи з лави запасних, та приносить команді в середньому 14,2 очка за матч.

Нагадаємо, що останнього регулярного дня в НБА, у ніч з 18 на 19 січня Денвер поступився Шарлот, Лейкерс розібрались з Торонто.