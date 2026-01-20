10 очок Михайлюка не допомогли Юті перемогти Сан-Антоніо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 19 на 20 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта зі Святославом Михайлюком у складі зазнала поразки від Сан-Антоніо. Українець провів на майданчику понад 23 хвилини, заробив 10 очок, 2 підбирання та 3 передачі.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Віктор Вембаньяма, на рахунку якого 33 очки, 10 підбирань та 1 передача.

НБА – регулярний чемпіонат

20 січня

Атланта – Мілвокі 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)

Клівленд – Оклахома-Сіті 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)

Вашингтон – Кліпперс 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)

Нью-Йорк – Даллас 97:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)

Сан-Антоніо – Юта 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)

Філадельфія – Індіана 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)

Бруклін – Фінікс 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)

Детройт – Бостон 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)

Голден Стейт – Маямі 135:112 (36:34, 34:32: 34:27, 31:19)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція