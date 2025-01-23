Маямі планує знову відсторонити Батлера від матчів
Форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер ризикує знову опинитися поза грою через рішення фронт-офісу клубу.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Очікується, що організація з Флориди відсторонить 35-річного баскетболіста від наступних двох матчів регулярного сезону НБА.
Згідно з джерелом, це рішення клубу пов'язане з тим, що Батлер пропустив командний переліт на гру проти Портленда (107:116). Через відсторонення Джимбо пропустить виїзні поєдинки з Мілуокі та Брукліном.
Нагадаємо, що минулого тижня Батлер тільки повернувся після 7-матчевого відсторонення. Він встиг відіграти у трьох зустрічах.
Раніше з'явилася інформація, що Джиммі Батлер повідомив президенту Маямі Хіт Пету Райлі під час зустрічі, що він хоче залишити команду.
Також стало відомо, чому Голден Стейт, який має серйозні проблеми, не намагається виміняти скандального гравця.