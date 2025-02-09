Михайлюк набрав 10 очок, Даллас у дебютній грі Девіса обіграв Х'юстон

У ніч на 9 лютого відбулося 11 матчів у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Даллас у дебютній грі Ентоні Девіса вдома переміг Х'юстон. Бігмен набрав 26 очок та зробив 17 підбирань, але наприкінці третьої чверті зазнав травми.

45 очок Остіна Рівза допомогли Лейкерс без Леброна Джеймса та Луки Дончича здолати Індіану.

Джиммі Батлер набрав 25 очок у дебютному матчі за Ворріорз. Голден Стейт переміг Чикаго.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

9 лютого

Даллас – Х’юстон 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24)

Лейкерс – Індіана 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)

Вашингтон – Атланта 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)

Орландо – Сан-Антоніо 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)

Чикаго – Голден Стейт 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)

Мемфіс – Оклахома-Сіті 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)

Міннесота – Портленд 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)

Нью-Йорк – Бостон 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)

Фінікс – Денвер 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)

Сакраменто – Новий Орлеан 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)

Кліпперс – Юта 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)

Нагадаємо, клуб НБА Вашингтон відрахував українського бігмена Олексія Леня, але той невдовзі посилить Індіану.