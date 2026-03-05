Зірка Міннесоти побив рекорд НБА, який належав Дончичу
Ентоні Едвардс
Getty Images
Баскетболіст Міннесоти Ентоні Едвардс став рекордсменом НБА за кількістю влучних триочкових серед гравців до 26 років.
Про це повідомляє StatMuse.
Він перевершив досягнення зіркового Луки Дончича. Американець це зробив у матчі проти Мемфіса, який його команда виграла з рахунком 117:110.
Едвардс зробив 7 точних кидків з-за дуги й тепер має у своєму активі 1 289 вдалих спроб за 433 матчі. Наразі йому ще не виповнилось і 25 років.
Рекордсмени НБА за кількістю влучних триочкових до 26-річчя
- Ентоні Едвардс – 1 289 триочкових (433 матчі)
- Лука Дончич – 1 287 (428)
- Джейсон Тейтум – 1 239 (495)
- Бредлі Біл – 1 071 (488)
- Трей Янг – 1 059 (407)
- Кобі Вайт – 1 057 (451)
- Джордан Пул – 1 015 (412)
- Тайлер Хірро – 1 008 (372)
- Діанджело Расселл – 1 002 (404)
- Девін Букер – 990 (482)
Зазначимо, що Едвардс був обраний під першим номером на драфті у 2020 році. Всю професійну кар'єру він виступає у складі Міннесоти.
Нагадаємо, що напередодні відбулись чергові матчі НБА. В одному з них несподіваної поразки зазнав Бостон.