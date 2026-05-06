Оклагома та Детройт розпочали з перемог чвертьфінальні серії у плейоф НБА

У ніч із 5 на 6 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Детройт вдома приймав Клівленд. Команди видали доволі конкурентний поєдинок, в якому господарі врешті-решт здобули комфортну перемогу з різницею в десять очок.

В іншому ж матчі Оклагома-Сіті грала з Лейкерс. "Тандер" підтвердили статус фаворита, вигравши кожну чверть.

НБА – раунд плейоф

6 травня

Детройт – Клівленд 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25). Серія 1:0

Оклагома-Сіті – Лейкерс 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18). Серія 1:0

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.