Розгром від Сан-Антоніо та непроста перемога Нью-Йорка у чвертьфінальних матчах НБА

Денис Іваненко — 7 травня 2026, 07:52
Плейоф НБА 7 травня
У ніч із 6 на 7 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Нью-Йорк вдома приймав Філадельфію. Команди видали дуже конкурентний поєдинок, в якому господарі врешті-решт здобули перемогу, дуже надійно зігравши в захисті в останній чверті.

В іншому ж матчі Сан-Антоніо розгромив Міннесоту. "Сперс" зрівняли рахунок у серії, перемігши з різницею в майже 40 очок.

НБА – раунд плейоф
7 травня

Нью-Йорк – Філадельфія 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12). Серія 2:0

Сан-Антоніо – Міннесота 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32). Серія 1:1

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.

