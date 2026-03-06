Українська правда
Юта Михайлюка переграла Вашингтон, Лейкерс програв Денверу у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 6 березня 2026, 08:13
Юта Михайлюка переграла Вашингтон, Лейкерс програв Денверу у регулярному чемпіонаті НБА
НБА
Getty Images

У ніч проти 6 березня відбулась ціла низка матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Лише один із дев'яти поєдинків закінчився в овертаймі, коли Голден Стейт вирвав перемогу у Г'юстона.

Також валідольними були звитяги Орландо над Далласом і Чикаго над Фініксом. 16 очок Леброна Джеймса не вистачило Лейкерс, аби переграти Денвер, а Юта Святослава Михайлюка здолала Вашингтон.

 НБА – регулярний чемпіонат
6 березня

Вашингтон – Юта 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)

Орландо – Даллас 115:114 (26:33, 34:29, 31:25, 24:26)

Маямі – Бруклін 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)

Г'юстон – Голден Стейт 113:115 ОТ (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)

Міннесота – Торонто 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)

Сан-Антоніо – Детройт 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)

Фінікс – Чикаго 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)

Денвер – Лейкерс 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)

Сакраменто – Нью-Орлеан 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)

Східна конференція
Західна конференція
